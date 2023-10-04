В Госдуме назвали причину присоединения Армении к МУС Депутат Морозов: Ереван ратифицировал Римский статут для прогиба перед США

Мотивация ратификации Арменией Римского статута абсурдна, так как решения организации не имеют никакой юридической силы и не признаются значительным числом государств, включая США, рассказал NEWS.ru председатель комитета Государственной Думы по контролю Олег Морозов. По его словам, решение Еревана вступить в МУС портит отношения с Москвой, учитывая, что «так называемый суд» преследует российского президента Владимира Путина.

Похоже, именно для политического «прогиба» Армения и идёт на ратификацию. «Прогиб» в Вашингтоне, конечно, засчитают. Только, по сути, это ещё один шаг в сторону десуверенизации Армении. Карабаха, видимо, мало. Надо потерять ещё и отношения с Россией, — говорит политик.

По его мнению, Арменией сегодня правят коллаборационисты, которые торгуют её суверенитетом и, теряя отношения с Россией, они также теряют гарантии армянской государственности.

3 октября парламент Армении ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда (МУС). Документ в ближайшее время должен быть подписан президентом страны Ваагном Хачатряном. Он вступит в силу через 60 дней после завершения внутригосударственных процедур.

Ранее зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов сказал NEWS.ru, что ратификация статута не улучшит отношения России и Армении и отметил, что время, которое было выбрано для этого решения, символично. По его словам, руководство Армении подтвердило роль и значение МУС, который давно превратился в орудие западных недругов.