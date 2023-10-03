В ГД назвали оскорбительным формальный запрет Путину на въезд в Армению Депутат Затулин счел оскорбительным формальный запрет Путину на въезд в Армению

Фото: parliament.am

Парламент Армении ратифицировал Римский статут – договор, учредивший Международный уголовный суд

Решение правительства Армении ратифицировать Римский статут является недружественным шагом, однако Ереван последовательно идет этим курсом, заявил NEWS.ru первый замглавы думского комитета по делам СНГ, Евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. По его словам, формально армянская сторона запретила въезд в страну президенту России Владимиру Путину, что само по себе оскорбительно.

Были предупреждения с обеих сторон. Армянская сторона пыталась преуменьшить значение этой ратификации, что якобы это не направлено против Путина и России, мы в свою очередь этим не удовлетворились и заявляли о том, что это вызов. Я думаю, что на самом деле в Армении не могут не понимать, что, идя по этому пути, это означает форму запрета на въезд для президента России. В этом смысле правительство Армении последовательно идет этим курсом, — сказал Затулин.

Парламентарий напомнил, что в прошлом году Ереван «потренировался» на депутатах Госдумы и общественно-политических деятелях и запретил въезд ему, главному редактору RT Маргарите Симоньян и журналисту и издателю Араму Габрелянову.

Понятно, что президенту запретить въезд нельзя, решили в такой форме создать неопределенность и сомнение. Я не думаю, что президент России рвался в ближайшем будущем посетить Армению. Само по себе это конечно оскорбительно. Это будет создавать контекст, как и другие заявления правительства Армении, касающиеся уже вопросов общественно-политических и прочих, — добавил Затулин.

Утром 3 октября парламент Армении ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда (МУС). Оппозиционные фракции «Айастан» и «Честь имею» не голосовали, они бойкотировали заседание. Документ в ближайшее время должен быть подписан президентом страны Ваагном Хачатряном. Он вступит в силу через 60 дней после завершения внутригосударственных процедур.