В Ереване на акциях протеста начались стычки с силовиками

https://static.news.ru/photo/b1630ff8-a398-11eb-9d90-96000091f725_660.jpg Фото: Sputnik/РИА Новости

В Ереване на протестных акциях в поддержку задержанных жителей Сюникской области, где накануне прошли митинги против визита премьер-министра Никола Пашиняна, начались стычки с силовиками. Об этом сообщает РИА Новости.

В результате столкновений одному из бойцов спецподразделений потребовалась медицинская помощь. Оппозиция требует освободить задержанных вчера жителей Сюникской области. Организатор митинга Арцвик Минасян также призвал возбудить уголовное дело из-за «незаконных распоряжений» премьер-министра.

Глава армянского кабмина 20 апреля прибыл с рабочим визитом в Сюникскую область. Пашинян проигнорировал вопросы жителей общины Шурнух, которые ждали его в течение нескольких часов, за что его кортеж был закидан яйцами.

В Армении продолжаются акции оппозиции, требующей ухода Пашиняна в отставку. Поводом для них послужило подписание им вместе с президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым заявления о завершении боевых действий в Нагорном Карабахе. Премьера обвинили в капитуляции перед Баку в военном конфликте.

Как сообщалось ранее, армянские оппозиционеры, представители движения «Азатагрум» приковали себя кандалами к дверям здания правительства страны. Они объяснили свои действия желанием заблокировать вход в здание правительства для Пашиняна и других членов его кабинета.