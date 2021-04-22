В Ереване на акциях протеста начались стычки с силовиками

В Ереване на протестных акциях в поддержку задержанных жителей Сюникской области, где накануне прошли митинги против визита премьер-министра Никола Пашиняна, начались стычки с силовиками. Об этом сообщает РИА Новости.
В результате столкновений одному из бойцов спецподразделений потребовалась медицинская помощь. Оппозиция
Глава армянского кабмина 20 апреля прибыл с рабочим визитом в Сюникскую область. Пашинян проигнорировал вопросы жителей общины Шурнух, которые ждали его в течение нескольких часов, за что его кортеж был закидан яйцами.
В Армении продолжаются акции оппозиции, требующей ухода Пашиняна в отставку. Поводом для них послужило подписание им вместе с президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым заявления о завершении боевых действий в Нагорном Карабахе. Премьера обвинили в капитуляции перед Баку в военном конфликте.
Как сообщалось ранее, армянские оппозиционеры, представители движения «Азатагрум» приковали себя кандалами к дверям здания правительства страны. Они объяснили свои действия желанием заблокировать вход в здание правительства для Пашиняна и других членов его кабинета.