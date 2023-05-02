В Ереване анонсировали новую встречу глав МИД Армении и Азербайджана Парламент Армении: встреча Мирзояна, Байрамова и Лаврова пройдет в Москве

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов (справа налево) во время встречи в Доме приемов МИД РФ

Встреча министров иностранных дел Армении, Азербайджана и России должна пройти в Москве в ближайшее время, заявил в ходе брифинга глава армянской парламентской комиссии по вопросам евроинтеграции Арман Егоян. По его словам, стороны уже дали предварительное согласие на участие в трехсторонних переговорах, передает «Интерфакс АВН».

Есть предварительная договоренность. Встреча должна состояться также в Москве, — заявил Егоян.

При этом он подчеркнул, что проведенная накануне в Вашингтоне встреча глав МИД Армении и Азербайджана Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова с госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном не должна помешать проведению подобного мероприятия в Москве. По его словам, «одно другому не противоречит».

Ранее Байрамов призвал коллег реалистично оценивать предстоящий раунд переговоров с Арменией по мирному договору. Он поблагодарил США и другие страны за то, что они посильно пытаются влиять на мирное урегулирование конфликта между Баку и Ереваном.

Позднее Блинкен в ходе телефонного разговора с премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявил, что единственным путем урегулирования «трений в Закавказье» является прямой диалог между Баку и Ереваном. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что США продолжат поддерживать процесс мирных переговоров между двумя странами.