В ДНР заявили о возможной полномасштабной атаке со стороны Украины

https://static.news.ru/photo/f6893f5c-95e8-11eb-8919-96000091f725_660.jpg Фото: GeneralStaff.ua/facebook.com

Власти Украины могут организовать полномасштабную военную атаку на Донбасс. Такое мнение выразил глава самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

По его словам, шанс на мирное решение конфликта сохраняется, но он крайне мал. В республике готовы к любому развитию событий.

Физические возможности для этого у Украины есть, технические — тоже. У них всё для этого готово. Будет ли отдан решающий приказ, который станет губительным для всей Украины, посмотрим, — сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Он подчеркнул, что ДНР, как и Луганская народная республика (ЛНР), хотят добиться политического решения конфликтной ситуации. Но, констатировал Пушилин, Киев настроен иным образом.

1 апреля в Донбассе был нарушен режим прекращения огня, вступивший в силу 27 июля прошлого года. За второе число в самопровозглашённой ЛНР зафиксировали уже шесть нарушений. А 3 апреля беспилотник Украины сбросил бомбы на жилой квартал Донецка. В результате этих действий погиб ребёнок.

Как писал NEWS.ru, американская армия не станет участвовать в боевых действиях в Донбассе — об этом заявил генерал-лейтенант ВСУ Михаил Забродский. При этом, по его словам, помощь США в противостоянии России является для Киева критически важной.