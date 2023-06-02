В Белоруссию прибывают военные, вооружения и техника из России Минобороны Белоруссии: в республику в рамках ротации прибывают военные, вооружения и техника из РФ

Фото: Министерство обороны РФ

Российские военные, вооружения и техника общевойсковых и танковых соединений начали прибывать в Белоруссию в рамках плановой ротации региональной группировки войск, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны республики. Таким образом реализуются мероприятия по повышению обороноспособности Союзного государства.

На территорию Республики Беларусь комбинированным способом прибывают личный состав, вооружение и техника из состава общевойсковых и танковых соединений Вооруженных сил Российской Федерации, — цитирует агентство сообщение Минобороны Белоруссии.

В ведомстве отметили, что завершена поставка в Вооруженные силы республики очередного комплекта зенитного ракетного комплекса С-400.

Ранее аналитики американского издания Military Watch сообщили, что Россия передала Белоруссии ценный оборонительный актив — тактические комплексы «Искандер-М», которые Минск уже задействовал в военных учениях. Эксперты указывают, что по своим характеристикам «Искандеры» превосходят западные системы перехвата.