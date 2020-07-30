В Белоруссии заявили об усилении оперативного прикрытия границы с Россией

https://static.news.ru/photo/78cf6886-d273-11ea-83b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Государственный пограничный комитет Белоруссии усилил оперативное прикрытие границы с Россией, следует из сообщения ведомства.

Сегодня в рамках выполнения поручений руководства страны пограничники усилили оперативное прикрытие госграницы, в том числе на белорусско-российском участке, — говорится в сообщении ведомства, передаёт ТАСС.

Некоторое время назад Госпогранкомитет республики также отчитался об усилении пограничного режима с Украиной. Такие меры Белоруссия реализует на фоне задержания в стране 33 граждан России, которых подозревают в подготовке массовых беспорядков в ходе президентских выборов.

Минск проинформировал о задержании в ночь на 29 июля 33 россиян, которых называют сотрудниками иностранной ЧВК. В связи с инцидентом МИД Белоруссии запросил у российского посла Дмитрия Мезенцева разъяснения о целях прибытия задержанных. В ведомство также был приглашён временный поверенный в делах Украины Петр Врублевский «с учётом подтверждённых сведений об участии ряда задержанных в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей Украины». Стороны достигли договорённости по усилению контроля на общей границе.

В свою очередь пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Москва пока не располагает полной информацией об инциденте. Он также заявил, что Россия не будет признавать украинское гражданство части задержанных. Все данные о связи с предстоящими выборами президента в Белоруссии являются спекуляцией, подчеркнул Песков.

Ранее NEWS.ru писал, что меры по усилению оперативного прикрытия государственных границ Белоруссии, в том числе границы с Россией, разъяснил официальный представитель Государственного пограничного комитета страны Антон Бычковский.

По его словам, Минск планирует создать так называемый заслон противоправной деятельности, которая может угрожать пограничной безопасности республики.