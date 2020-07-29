Власти Белоруссии рассказали об усилении прикрытия границы с Россией

https://static.news.ru/photo/db2a372c-d1ce-11ea-9bf1-fa163e074e61_660.jpg Фото: gpk.gov.by

Меры по усилению оперативного прикрытия государственных границ Белоруссии, в том числе границы с Россией, разъяснил официальный представитель Государственного пограничного комитета страны Антон Бычковский.

Так, Минск планирует создать так называемый «заслон противоправной деятельности», которая может угрожать пограничной безопасности республики.

Органы пограничной службы будут выполнять задачи в соответствии со своим предназначением согласно планам и решениям, которые были поставлены руководством страны... Уже реализуются необходимые мероприятия, которые должны проводиться в текущий момент, — сообщил Бычковский в беседе с РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что Государственный пограничный комитет Белоруссии усилит оперативное прикрытие госграниц в связи с задержанием в республике граждан России. Об этом заявил госсекретарь Совета безопасности страны Андрей Равков по итогам срочного совещания у президента Александра Лукашенко.

О задержании 32 боевиков иностранной ЧВК некоторое время назад сообщили белорусские СМИ. Позднее появилась информация о том, что они в ночь на 25 июля заселились в одну из гостиниц Минска, а несколько дней спустя переехали в санаторий в Минском районе. Там отметили, что эти люди привлекали к себе внимание странным поведением — они не употребляли спиртного и не посещали увеселительных заведений.