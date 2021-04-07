В Белоруссии испытывают надёжность энергосистемы страны

https://static.news.ru/photo/73b296d6-983c-11eb-8615-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Белоруссия отключила трансграничные линии электропередачи (ЛЭП) с Литвой в связи с началом испытаний надёжности энергосистемы республики.

Испытания проводятся для проверки надёжности работы белорусской энергосистемы с учётом планируемого выхода энергосистем стран Балтии из энергокольца БРЭЛЛ, объединяющего Беларусь, Россию, Эстонию, Латвию и Литву, — сообщили в пресс-службе Минэнерго страны.

По данным ведомства, в 24-часовую программу испытаний входят отключение высоковольтных линий, наблюдение за режимом работы энергосистемы и повторное включение с соблюдением необходимых требований безопасности. Такие же испытания запланированы на 11 апреля.

В пресс-службе добавили, что работы проходят в рамках программы, которая была согласована с системными операторами стран БРЭЛЛ (электрическое кольцо Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы).

Как писал NEWS.ru, в начале марта исполняющий обязанности министра энергетики страны Юрий Витренко во время онлайн-встречи с литовским коллегой Дайнюсом Крейвисом заявил, что энергосистема Украины отделится от энергосистем России и Белоруссии в 2022 году. В январе 2021 года Витренко высказывался за ограничение импорта электроэнергии из РФ и Белоруссии и выступал за отсоединение от энергосистемы с этими странами.