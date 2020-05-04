В Белоруссии число случаев коронавируса приблизилось к 17,5 тысячи

https://static.news.ru/photo/abd53872-8deb-11ea-98f0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Количество выявленных случаев коронавирусной инфекции в Белоруссии за сутки выросло на 784 — до 17 489.

Зарегистрированы 17 489 человек с положительным тестом на COVID-19, что составляет 8,2% от количества проведённых тестов. Всего проведено 211 369 тестов, — цитирует РИА Новости сообщение Минздрава страны.

Уточняется, что из-за заболевания, вызванного COVID-19, скончались 103 пациента, в том числе четыре человека за последние сутки. Выздоровели и выписаны 3259 человек.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна не может отменить парад к 75-летию Победы, несмотря на пандемию. При этом темпы прироста новых случаев COVID-19 в Белоруссии — одни из самых высоких в европейском регионе. Отмечается, что в ВОЗ подчеркнули, что причина заключается в отсутствии адекватных мер физического дистанцирования в стране, писал NEWS.ru.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 3,5 млн человек, погибли свыше 247 тысяч, выздоровели более 1,1 млн.

В России на 4 мая общее число инфицированных достигло 145 268 (+10581 за последние сутки), 18 095 человек выздоровели, умерли 1356 человек (+76 за последние сутки). В Москве 74 401 заболевший (+5795 за последние сутки), 7573 выздоровели, 764 умерли.