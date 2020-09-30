В Белоруссии арестовали поддержавшую оппозицию баскетболистку Левченко

https://static.news.ru/photo/30eb0016-031f-11eb-848a-fa163e074e61_660.jpg Елена Левченко Фото: yelenaleu/instagram.com

За нарушение порядка проведения массовых мероприятий 15 суток ареста получила белорусская баскетболистка Елена Левченко. Об этом сообщили в пресс-службе суда Ленинского района Минска.

Решение — 15 суток административного ареста по статье 23.34 (нарушение порядка проведения массового мероприятия), — сказал собеседник РИА Новости.

Левченко открыто говорила, что поддерживает участников митингов против итогов выборов президента Белоруссии. Журналисты не раз видели Елену на воскресных акциях протеста оппозиции. Кроме того, Левченко вошла в число спортсменов, которые подписали открытое письмо к руководству республики и силовикам о нарушениях на выборах и с требованием прекратить насилие по отношению к протестующим.

После президентских выборов в Белоруссии, которые прошли 9 августа, начались масштабные акции протеста, которые, несмотря на разгоны и задержания, не стихают до сих пор. Их участники считают, что победа Лукашенко досталась только благодаря грубейшим фальсификациям и на самом деле президентскую кампанию выиграла кандидат от объединённой оппозиции Светлана Тихановская.

В первые дни акций в отношении митингующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водомёты, светошумовые гранаты, резиновые пули. За первые дни, согласно официальным данным, более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, тогда в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.

20 сентября в стране прошли особенно масштабные митинги. В Бресте силовики стреляли в воздух, а также использовали против демонстрантов слезоточивый газ. Этот факт подтвердила представитель МВД, пояснив, что это было необходимо для пресечения противоправных действий. Помимо этого, в Белоруссии была снижена по требованию властей скорость мобильного Интернета, хотя люди говорили, что он вообще не работает.

Что касается Тихановской, то в середине августа она была вынуждена покинуть Белоруссию и теперь живёт в Вильнюсе. Здесь она ведёт активную политическую жизнь: выступает на высшем уровне, в частности в Европарламенте и Совбезе ООН, и проводит встречи с лидерами европейских стран.

Как писал NEWS.ru, ранее власти Украины решили обращаться к Александру Лукашенко лишь по имени, без указания должности. Ранее в Киеве заявили о непризнании итогов президентских выборов в Белоруссии.