В Баку отреагировали на антиазербайджанскую кампанию Ирана

Антиазербайджанская кампания не принесёт пользы Ирану. На территории Азербайджана никогда не было места террористам. Об этом заявила глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, слова которой приводит агентство Trend.

Комментируя интервью министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахиана ливанскому телеканалу «Аль-Манар», Абдуллаева отметила, что МИД Ирана не прекращает проводить клеветническую кампанию против Азербайджана. Баку решительно отвергает обвинительные заявления Тегерана.

Во время 44-дневной войны Азербайджан заявлял и сейчас ещё раз подчёркивает, что на территории страны не было и нет террористов, как это утверждается. На территории Азербайджана как страны, которая пострадала от террора, никогда не было места террористам, — подчеркнула она.

Абдуллаева заметила, что подобные обвинения со стороны Тегерана не звучали в ходе конфликта в Карабахе и до прихода к власти нового правительства Ирана подобной обеспокоенности не наблюдалось.

Известно, что причиной необоснованных обвинений является запрет на незаконный въезд иранских грузовых автомобилей на территорию Азербайджана и освобождение от оккупации азербайджанских земель, — добавила она.

Ранее Абдуллаева заявила, что Баку считает необоснованными заявления Тегерана о присутствии каких-либо третьих сил вблизи азербайджано-иранской границы. По её мнению, подобные слова не имеют под собой никаких оснований. Абдуллаева добавила, что Азербайджан всегда руководствовался принципом нерушимости международно признанных границ. Баку поддерживает установление отношений со всеми странами на основе взаимного уважения международных границ.

В Государственной пограничной службе Азербайджана добавили, что пограничники полностью контролируют границу с Ираном, в регионе нет сил третьих стран.