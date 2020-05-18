В Азербайджане начались масштабные военные учения

Оперативно-тактические учения с участием до 10 тысяч военнослужащих начались в Азербайджане в понедельник, 18 мая.
Как
В учениях примут участие около 120 единиц танков и другой бронетехники, до 200 разнокалиберных ракетно-артиллерийских установок, систем залпового огня и минометов, до 30 единиц авиации. Военные также применят беспилотные летательные аппараты различного назначения.
Как писал NEWS.ru, в апреле сотрудники Министерства обороны Азербайджана посетили российские предприятия ВПК. Представители Баку выразили заинтересованность в покупке у Москвы современных боевых самолётов.
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