В Армении сообщили о поисках альтернативы оружию из России Секретарь Совбеза Армении Григорян: Ереван ищет альтернативу оружию из России

Фото: Christian Charisius/dpa/Global Look Press

Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян сообщил, что Ереван занят поисками альтернативных решений по покупке оружия. Это связано с тем, что возникли проблемы с поставками вооружений из России, сказал он в эфире Общественного ТВ Армении.

Есть многочисленные страны, с которыми мы ведем интенсивные переговоры о закупках оружия. То есть, если у Армении есть проблема, то она ищет альтернативные решения до решения проблемы, возникшей в отношениях между Арменией и Россией в части поставок оружия, — подчеркнул Григорян.

Он добавил, что из-за украинского конфликта у России сейчас «не так много возможностей» для экспорта вооружений. При этом секретарь Совбеза пообещал еще раз обсудить с Москвой вопрос поставок оружия в Минске, куда на следующей неделе он собирается с рабочим визитом.

Ранее правительство РФ ввело временный запрет на вывоз из страны патронов для гражданского и служебного нарезного оружия и гильз для патронов к оружию определенных калибров. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Запрет будет действовать до 31 декабря 2023 года.