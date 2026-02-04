Зимняя Олимпиада — 2026
04 февраля 2026 в 10:20

В Армении раскрыли имена подозреваемых в убийстве чеченки Баймурадовой

В убийстве чеченки Баймурадовой подозреваются две россиянки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
СК Армении подтвердил, что по делу об убийстве 23-летней Айшат Баймурадовой подозреваемыми проходят две гражданки России — Карина Иминова и Саид-Хамзат Байсарова, сообщает РБК. Там уточнили, что фигурантки, по версии следствия, действовали по указанию «пока не установленного лица».

Также в ведомстве сообщили, что в декабре 2025 года направили запрос российской стороне с просьбой оказать содействие в расследовании. Согласно предварительным выводам, причиной гибели Баймурадовой могла стать асфиксия. Вместе с тем следствие отмечает, что на данный момент нельзя сделать однозначный вывод о причине смерти.

На теле обнаружили очаги кровоизлияний, которые, по предварительным данным, возникли из-за воздействия тупых предметов, а также два поверхностных повреждения кожи на правой стороне лица. Следователи считают, что эти дефекты могли появиться в результате воздействия высокой температуры.

О пропаже женщины сообщили 17 октября 2025 года, после чего ее объявили в розыск. Уже 19 октября поступил звонок от местного жителя, заявившего о найденном теле в одной из съемных квартир на улице Демирчяна в Ереване.

Ранее появилась информация, что Баймурадова перед смертью виделась с молодым человеком, привлекаемым к ответственности за финансирование «Исламского государства» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Также против молодого человека возбуждались дела за пьяное вождение и грабеж.

Армения
убийства
расследования
Чечня
