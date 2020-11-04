Азербайджанская диаспора на Урале передала в Баку уникальное оборудование

https://static.news.ru/photo/8d247758-1e7d-11eb-9f83-fa163e074e61_660.jpg Фото: vesti.az

Военный госпиталь Азербайджана получит медицинскую технику для лечения ожогов. Оборудование передала азербайджанская диаспора на Урале.

Общая стоимость двух инструментов и дополнительных материалов к ним составила 2,2 млн рублей. Как отмечает портал Vesti.az, техника была передана через российско-азербайджанскую границу в Дербенте. Она поступит в распоряжение госпиталя для лечения раненых мирных жителей, а также военнослужащих армии Азербайджана.

Военные действия, которые мы сегодня, к сожалению, наблюдаем, дали понять, как сплочён наш народ. Мы испытываем гордость от единства духа и силы всего азербайджанского народа. Надеюсь, что данное медицинское оборудование позволит врачам оказывать качественную и своевременную помощь пострадавшим, — заявил глава Свердловской областной общественной национально-культурной организации «Азербайджан» Шахин Шыхлински.

Ранее, как писал NEWS.ru, президент Азербайджана призвал живущих в Нагорном Карабахе армян не бояться перехода территорий под контроль Баку. По его словам, мирным жителям ничего не угрожает.

27 сентября в регионе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом на ротационной основе там находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.