Украинский премьер заявил о приходе второй волны коронавируса в страну

https://static.news.ru/photo/aac82142-b320-11ea-b21e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vyacheslav Madiyevskyi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе заседания кабмина заявил, что в двух областях страны наполнение медучреждений больными с коронавирусной инфекцией превышает 50%.

Заседание правительства транслировал телеканал «112 Украина». Шмыгаль констатировал, что в стране началась вторая волна COVID-19. Премьер-министр призвал украинских граждан носить маски, соблюдать правила социального дистанцирования и другие санитарные рекомендации медиков и властей.

Главный врач Александровской больницы города Киева заявила о значительном увеличении больных в реанимации. Это врачи называют фактически результатом несоблюдения карантинных правил, правил дистанцирования, масочного режима, дезинфекции, — отметил Шмыгаль.

По состоянию на 20 июня на Украине выявлено 35 825 случаев COVID-19, 994 человека скончались от инфекции. Накануне, 19 июня, в стране был зафиксирован рекордный суточный прирост заражённых — 921 человек. В этот же день стало известно, что коронавирусом заразились 700 украинских силовиков, передавал NEWS.ru.