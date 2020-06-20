Украинский премьер заявил о приходе второй волны коронавируса в страну

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе заседания кабмина заявил, что в двух областях страны наполнение медучреждений больными с коронавирусной инфекцией превышает 50%.
Заседание правительства
Главный врач Александровской больницы города Киева заявила о значительном увеличении больных в реанимации. Это врачи называют фактически результатом несоблюдения карантинных правил, правил дистанцирования, масочного режима, дезинфекции, — отметил Шмыгаль.
По состоянию на 20 июня на Украине выявлено 35 825 случаев COVID-19, 994 человека скончались от инфекции. Накануне, 19 июня, в стране был зафиксирован рекордный суточный прирост заражённых — 921 человек. В этот же день стало известно, что коронавирусом заразились 700 украинских силовиков, передавал NEWS.ru.
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