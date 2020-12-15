Украинский парламент принял бюджет с дефицитом

https://static.news.ru/photo/ae44661e-3f02-11eb-875c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Volodymyr Tarasovukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Верховная рада Украина приняла закон о государственном бюджете на 2021 год.

Как передаёт ТАСС, в поддержку закона высказались 289 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. В бюджете заложен дефицит на уровне 5,5% ВВП.

Глава Министерства финансов Украины Сергей Марченко сообщил, что доходы государственного бюджета заложены на уровне 1,092 трлн гривен ($37,53 млрд). Расходы определены на уровне 1,328 трлн гривен ($45,6 млрд). Предельный объём дефицита составил 246,6 млрд гривен ($8,47 млрд).

Марченко отметил, что бюджет оперирует средствами, которые государство может получить, не повышая налоги. Министр подчеркнул, что оценки основаны на «реальном макропрогнозе», а депутаты Рады готовы нести личную ответственность за бюджет.

Как сообщал NEWS.ru, Всемирный банк одобрил выделение Украине $300 млн на преодоление последствий пандемии коронавируса. Средства должны быть направлены на программу «Модернизация системы социальной поддержки населения Украины». Власти потратят эти деньги на социальное обеспечение малоимущих семей. В настоящее время из-за коронавирусной инфекции около 1 млн украинцев могут оказаться за чертой бедности. Всемирный банк в апреле выделил Киеву $150 млн на аналогичные цели.