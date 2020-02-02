Объём поступлений в госбюджет Украины в январе 2020 года оказался значительно меньше запланированного.
Министерство финансов страны
Среди других причин недополучения средств бюджетом назвали сокращение импорта нефти, тканей и угля, а также снижение газовых цен.
Состояние украинской экономики вызвало опасения у председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, передавал NEWS.ru. Партийный лидер допустил крах экономики из-за притока спекулятивного капитала в облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) на фоне снижения прямых иностранных инвестиций.
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