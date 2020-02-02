https://static.news.ru/photo/6fa1fbfe-45ae-11ea-9a25-fa163e074e61_660.jpg Фото: minfin.gov.ua/facebook.com

Объём поступлений в госбюджет Украины в январе 2020 года оказался значительно меньше запланированного.

Министерство финансов страны сообщило об этом в Facebook. По данным ведомства, в первом месяце года бюджет получил 42,6 млрд гривен, что на 13,8 млрд, или 24,5%, меньше запланированного. Минфин утверждает, что такая ситуация вызвана значимыми изменениями макроэкономических показателей, которые разошлись с прогнозом правительства, озвученным в октябре 2019 года.

Среди других причин недополучения средств бюджетом назвали сокращение импорта нефти, тканей и угля, а также снижение газовых цен.

Состояние украинской экономики вызвало опасения у председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, передавал NEWS.ru. Партийный лидер допустил крах экономики из-за притока спекулятивного капитала в облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) на фоне снижения прямых иностранных инвестиций.