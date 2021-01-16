Украина собралась запустить скоростные поезда

https://static.news.ru/photo/f0bca3da-58a7-11eb-87a5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ukrzaliznytsia/facebook.com

Государственная компания «Украинские железные дороги» планирует организовать скоростное сообщение между Киевом, Львовом, Харьковом и Одессой.

Об этом сообщил глава компании Владимир Жмак в эфире телеканала «Украина 24». В рамках инициативы планируется ввести в строй поезда, способные развивать скорость до 350 километров в час.

Есть большой амбициозный проект скоростного сообщения Киев — Львов, Киев — Харьков и Киев — Одесса. Сейчас этот проект обсуждается, есть заинтересованные участники, — сказал Жмак.

Глава госкомпании отметил, что для проекта нужен инвестор, который будет заинтересован в концессионном подходе.

В настоящее время максимальная скорость поездов УЖД составляет 160 километров в час.

Как передавал NEWS.ru, Жмак также объявил о запуске поездов на территории, граничащие с Крымом. Он отметил, что ограничения на перевозки невыгодны для компании. Сократились транзитные грузы и пассажирское сообщение, что негативно отражается на экономических показателях.