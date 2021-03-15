Украина отказалась признавать проблему с вакциной AstraZeneca

https://static.news.ru/photo/3db55c6e-8610-11eb-b7b8-96000091f725_660.jpg AstraZeneca Фото: Luc Nobout via imago-images.de/Global Look Press

Глава Минздрава Украины Максим Степанов назвал вакцину AstraZeneca «абсолютно безопасной», несмотря на известные проблемы и отказ многих европейских стран от прививочной кампании препаратом.

В эфире телеканала ICTV Степанов заявил , что Европейское агентство по лекарственным средствам признало, что вакцина не увеличивает риска образования тромбов. Так он ответил на вопрос, опасна ли прививка для жизни людей.

Я не вижу никаких, никаких проблем, тут не о чем говорить, — сказал Степанов.

Министр добавил, что вакцину AstraZeneca поставили его родители, что является, по его словам, доказательством безопасности препарата. А по поводу европейских стран, временно отказавшихся от препарата, он отметил, что они просто «хотят четко понять, нет ли связи между тромбозом и этой вакциной».

От применения шведско-британской вакцины от коронавируса уже отказались Австрия, Германия, Люксембург, Норвегия, Исландия, Дания, Эстония, Литва, Латвия, Словения, Болгария, Кипр, Италия, Франция, Португалия и Испания. Ранее именно этот препарат одобрили в EMA.