Украина отказалась признавать проблему с вакциной AstraZeneca

Глава Минздрава Украины Максим Степанов назвал вакцину AstraZeneca «абсолютно безопасной», несмотря на известные проблемы и отказ многих европейских стран от прививочной кампании препаратом.
В эфире телеканала ICTV Степанов
Я не вижу никаких, никаких проблем, тут не о чем говорить, — сказал Степанов.
Министр добавил, что вакцину AstraZeneca поставили его родители, что является, по его словам, доказательством безопасности препарата. А по поводу европейских стран, временно отказавшихся от препарата, он отметил, что они просто «хотят четко понять, нет ли связи между тромбозом и этой вакциной».
От применения шведско-британской вакцины от коронавируса уже отказались Австрия, Германия, Люксембург, Норвегия, Исландия, Дания, Эстония, Литва, Латвия, Словения, Болгария, Кипр, Италия, Франция, Португалия и Испания. Ранее именно этот препарат одобрили в EMA.