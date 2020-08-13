Участники протеста на БелАЗе возвращаются в цеха

https://static.news.ru/photo/4ab6355c-dd62-11ea-8030-fa163e074e61_660.jpg Фото: ОАО «БЕЛАЗ»/vk.com

Работники завода БелАЗ, принимавшие участие в акции протеста на предприятии, стали расходиться по своим цехам. Они возвращаются на рабочие места, чтобы предупредить сотрудников о возможной остановке производства в случае невыполнения их требований.

Работники настаивают на отставке действующей власти, проведении честных выборов, освобождении политзаключённых, прекращения насилия, а также вывода силовиков из Жодино — города, в котором находится предприятие, сообщает «Sputnik Беларусь».

Во время встречи с мэром города рабочие пожаловались на то, что из-за присутствия ОМОНа невозможно спокойно пройти по улицам в вечернее время. Кроме того, они выразили недовольство тем, что заводские автобусы были использованы для нужд силовиков.

В пресс-службе предприятия утверждают, что забастовки не было. Имела место встреча работников с руководством города, посвящённая ситуации в республике.

С 9 августа в Белоруссии проходят несанкционированные акции протеста. Демонстранты недовольны итогами президентских выборов, согласно которым победу в очередной раз одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Силовики разгоняют протестующих с помощью слезоточивого газа, резиновых пуль и других спецсредств. В стычках пострадали десятки человек, задержаны более шести тысяч митингующих.

Ранее NEWS.ru писал, что на забастовку на БелАЗе отреагировал российский музыкант и политик Сергей Шнуров. Он написал стихотворение, в котором в качестве причины акции назвал проблемы, которые не решались на протяжении двух десятков лет.