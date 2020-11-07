Турция поздравила Азербайджан с освобождением его культурной столицы Шуши

https://static.news.ru/photo/eb6aaa96-21af-11eb-8f9e-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/military_az

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу поздравил Азербайджан с освобождением его культурной столицы Шуши.

Благословенно и благоприятно освобождение древнего города Шуша, культурной столицы Азербайджана. В День государственного флага славный азербайджанский флаг также будет развеваться в Шуше, чтобы больше не опускаться. Живи благополучно с трёхцветным флагом, Азербайджан, — написал глава турецкого внешнеполитического ведомства в Twitter.

AzerbaycanâÄ±n kÃ¼ltÃ¼r baÅkenti kadim Åehir ÅuÅaânÄ±n azatlÄ±ÄÄ± kutlu ve uÄurlu olsun. Bayrak gÃ¼nÃ¼nde ÅanlÄ± Azerbaycan bayraÄÄ± bir daha inmemek Ã¼zere ÅuÅaâda da dalgalanacak.

ÃÃ§ renkli bayraÄÄ±nla mesut yaÅa AZERBAYCAN! — MevlÃ¼t ÃavuÅoÄlu (@MevlutCavusoglu) November 8, 2020

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что азербайджанские Вооружённые силы взяли под контроль город Шуша в Нагорном Карабахе, поэтому 8 ноября навсегда войдёт в историю страны. По его словам, Шуша была освобождена не в результате переговоров, а путём «освободительной войны».

27 сентября в регионе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом на ротационной основе там находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём, писал NEWS.ru.