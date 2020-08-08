Тихановская заявила, что не планирует уезжать из Белоруссии

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что не планирует покидать территорию страны.
Об этом она сказала, комментируя соответствующий вопрос журналистов, связанный с сообщением об отъезде за границу Вероники Цепкало — жены экс-кандидата в президенты Белоруссии Валерия Цепкало. Он с двумя сыновьями покинул страну в конце июля после того, как ему отказали в регистрации на президентских выборах,
Пока не планирую, — заявила Тихановская.
Об отъезде Вероники Цепкало сообщила представитель штаба Тихановской Мария Колесникова. По её словам, появилась информация о том, что супруга экс-кандидата находится в Москве.
Ранее NEWS.ru писал о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко не считает домохозяйку Светлану Тихановскую своим главным конкурентом на выборах. Он подверг критике её предвыборную программу. В случае своего избрания Тихановская предложила через полгода провести новые выборы. По её задумке, в них должны участвовать множество кандидатов.
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