Тихановская заявила, что не планирует уезжать из Белоруссии

https://static.news.ru/photo/ba85e34a-da57-11ea-add9-fa163e074e61_660.jpg Светлана Тихановская Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что не планирует покидать территорию страны.

Об этом она сказала, комментируя соответствующий вопрос журналистов, связанный с сообщением об отъезде за границу Вероники Цепкало — жены экс-кандидата в президенты Белоруссии Валерия Цепкало. Он с двумя сыновьями покинул страну в конце июля после того, как ему отказали в регистрации на президентских выборах, передаёт tut.by.

Пока не планирую, — заявила Тихановская.

Об отъезде Вероники Цепкало сообщила представитель штаба Тихановской Мария Колесникова. По её словам, появилась информация о том, что супруга экс-кандидата находится в Москве.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко не считает домохозяйку Светлану Тихановскую своим главным конкурентом на выборах. Он подверг критике её предвыборную программу. В случае своего избрания Тихановская предложила через полгода провести новые выборы. По её задумке, в них должны участвовать множество кандидатов.