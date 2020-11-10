Тихановская: в Белоруссии нужно сменить тактику протестов

https://static.news.ru/photo/58c1c832-238f-11eb-859e-fa163e074e61_660.jpg Светлана Тихановская Фото: facebook.com/svetlanatihanovskaya2020

Тактика проведения акций протеста в Белоруссии должна быть изменена. Об этом заявила бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская.

Нам сейчас необходимо менять тактику для того, чтобы людей не подставлять. Над этим ведётся большая работа, — цитирует её ТАСС.

По мнению Тихановской, возможно, при этом людей в акциях станет меньше. Сейчас их уже забирают на подступах к митингу, не давая собраться.

Тихановская добавила, что о смене тактики будет объявлено позже. Пока же в планах продолжение борьбы и давление на режим.

Граждане Белоруссии выражают несогласие с результатами президентских выборов, прошедших в августе. По официальным данным, глава государства Александр Лукашенко переизбрался на шестой срок, набрав 80,1% голосов, тогда как оппозиционный кандидат Светлана Тихановская набрала 10%. Протестующие считают результаты выборов сфальсифицированными.

Ранее Тихановская высказала свою позицию относительно статуса Крымского полуострова, писал NEWS.ru.