Тихановская впервые высказала свою позицию по статусу Крыма

https://static.news.ru/photo/0829045a-2351-11eb-a46c-fa163e074e61_660.jpg Светлана Тихановская Фото: facebook.com/svetlanatihanovskaya2020

Представитель белорусской оппозиции и экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская высказала свою позицию относительно статуса Крымского полуострова.

Моя личная точка зрения — есть международный закон, законодательство. И на основании международного законодательства Крым, конечно, принадлежит Украине, — заявила политик, сообщает РИА Новости.

Она подчеркнула, что это её личное мнение и она не готова делать какие-либо заявления в качестве представителя Белоруссии или будущего президента.

Ранее Тихановская отказывалась прямо отвечать на вопрос о своей позиции по принадлежности Крыма.

NEWS.ru писал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал не отдавать страну своим оппонентам «тёпленькой».

В Белоруссии уже три месяца продолжаются протестные акции, начавшиеся после объявления итогов президентских выборов. Их участники считают, что Лукашенко выиграл лишь благодаря грубым фальсификациям, а настоящим победителем является Светлана Тихановская. Сама Тихановская присоединилась к протестующей оппозиции и была вынуждена покинуть страну, так как на неё в Белоруссии завели уголовное дело.