Лукашенко заявил, что его оппоненты не получат страну «тёпленькой»

https://static.news.ru/photo/e1f38b76-234a-11eb-956c-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что представители оппозиции не получат страну «тёпленькой».

Наши же «протестуны», и особенно беглые, которые сидят в Польше и Литве, рассчитывают на то, что к весне экономика обвалится, как везде, и мы тут придём, возьмём Белоруссию тёпленькой. Ни черта подобного! Не возьмут они Белоруссию тёпленькой. Мы выстоим. Но будет непросто, — приводит слова Лукашенко Lenta.ru.

Белорусский лидер отметил, что пандемия коронавируса вышла за рамки медицины и стала инструментом глобальной политики. Он считает, что связанные с пандемией экономические трудности в отдельных странах стали причинами «бунтов и мятежей».

Ранее NEWS.ru писал, что президент России Владимир Путин заявил о недопустимости вмешательства во внутренние дела Белоруссии извне. Он подчеркнул, что никто не может навязывать гражданам суверенной страны те или иные решения, отметив, что Белоруссия сейчас находится под сильным давлением других стран.

В Белоруссии уже три месяца продолжаются протестные акции, начавшиеся после объявления итогов президентских выборов. Их участники считают, что Лукашенко выиграл лишь благодаря грубым фальсификациям, а настоящим победителем является Светлана Тихановская.