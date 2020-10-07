Тихановская: Путин не должен решать судьбу белорусского народа

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Экс-кандидат в президенты Белоруссии от объединённой оппозиции Светлана Тихановская в ходе выступления в Бундестаге рассказала о роли главы РФ Владимира Путина в решении сложившейся в РБ ситуации. По её словам, он не должен принимать решение о судьбе белорусского народа.

При этом она хотела бы пригласить Путина на переговоры наравне с представителями других государств.

На вопрос, будет ли Путин участвовать в решении белорусского вопроса, Светлана ответила, что решение политического кризиса в Беларуси — дело белорусов, а не Москвы. Путин не должен решать судьбу белорусского народа, но Светлана хотела бы пригласить его для медиации переговоров наравне с представителями других стран, — говорится в её Telegram-канале.

Также она отметила, что просила власти Германии о помощи раненым, студентам и независимым журналистам, передаёт RNS.

Накануне Тихановская заявила о своём желании встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом она рассказала на встрече с представителями национальной диаспоры в Берлине. По её словам, пообщаться с российским лидером она хотела бы, чтобы понять, почему тот поддерживает Александра Лукашенко, чью победу на президентских выборах его политические противники и страны Запада не признали, сообщал NEWS.ru.

В конце сентября Тихановская встречалась с президентом Франции Эммануэлем Макроном во время его визита в Литву.