Тихановская обжаловала результаты президентских выборов в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/499b5770-db13-11ea-b463-fa163e074e61_660.jpg Светлана Тихановская Фото: svetlanatihanovskaya2020/facebook.com

Главная соперница действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко на выборах главы государства Светлана Тихановская подала в Центризбирком республики жалобу на результаты голосования. Она требует признать итоги выборов недействительными.

Светлана приходила сегодня в ЦИК, жалоба подана, — рассказал РИА Новости представитель ЦИК.

По мнению Тихановской, необходимо заново произвести подсчёт голосов или провести на ряде участков голосование повторно.

Согласно уточнённым данным ЦИК, Тихановская набрала 10,09% голосов. За Лукашенко проголосовали 80,08% избирателей. Результаты других кандидатов — Анны Канопацкой, Андрея Дмитриева и Сергея Черечня — не превышают 2%. Опираясь на данные своего штаба, Тихановская утверждает, что именно она победила на выборах главы государства.

Голосование в Белоруссии состоялось 9 августа. Явка составила более 84%. После закрытия избирательных участков в Минске и в других городах прошли масштабные акции протеста. Силовики разгоняли митингующих светошумовыми гранатами, водомётами и слезоточивым газом, а также задержали более 200 человек. Среди задержанных оказались и российские журналисты.

Ранее NEWS.ru писал, что глава Европейской народной партии и экс-председатель Евросовета Дональд Туск призвал белорусского лидера Александра Лукашенко обнародовать действительные результаты прошедших в республике президентских выборов, прекратить насилие и освободить задержанных демонстрантов.