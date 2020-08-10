Тихановская обжаловала результаты президентских выборов в Белоруссии

Главная соперница действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко на выборах главы государства Светлана Тихановская подала в Центризбирком республики жалобу на результаты голосования. Она требует признать итоги выборов недействительными.
Светлана приходила сегодня в ЦИК, жалоба подана, — рассказал РИА Новости представитель ЦИК.
По мнению Тихановской, необходимо заново произвести подсчёт голосов или провести на ряде участков голосование повторно.
Согласно уточнённым данным ЦИК, Тихановская набрала 10,09% голосов. За Лукашенко проголосовали 80,08% избирателей. Результаты других кандидатов — Анны Канопацкой, Андрея Дмитриева и Сергея Черечня — не превышают 2%. Опираясь на данные своего штаба, Тихановская утверждает, что именно она победила на выборах главы государства.
Голосование в Белоруссии состоялось 9 августа. Явка составила более 84%. После закрытия избирательных участков в Минске и в других городах прошли масштабные акции протеста. Силовики разгоняли митингующих светошумовыми гранатами, водомётами и слезоточивым газом, а также задержали более 200 человек. Среди задержанных оказались и российские журналисты.
Ранее NEWS.ru писал, что глава Европейской народной партии и экс-председатель Евросовета Дональд Туск призвал белорусского лидера Александра Лукашенко обнародовать действительные результаты прошедших в республике президентских выборов, прекратить насилие и освободить задержанных демонстрантов.