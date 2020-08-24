Тихановская обсудила ситуацию в Белоруссии с замглавы Госдепа США

https://static.news.ru/photo/fb11456c-e60a-11ea-99fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/svetlanatihanovskaya2020

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская встретилась с первым заместителем госсекретаря США Стивеном Бигэном и обсудила с ним ситуацию в республике.

В беседе с американским чиновником Тихановская заявила, что готова к разрешению ситуации в Белоруссии посредством мирного диалога о передаче власти. Кроме того, призвала все страны уважать суверенитет и территориальную целостность её страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на штаб Тихановской.

Протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа. Их участники недовольны очередной победой в президентских выборах действующего главы государства Александра Лукашенко. По мнению оппозиции, пост президента должна занять Тихановская. По данным ЦИК, она набрала 10,09% голосов, тогда как Лукашенко — 80,1%. Протестующие считают, что итоги выборов сфальсифицированы.

Ранее NEWS.ru, писал, что Тихановская выступит 25 августа в Комитете по иностранным делам Европейского парламента (ЕП) на внеочередном видеозаседании, посвящённом ситуации в Белоруссии. Кроме того, комитет планирует обсудить переоценку сотрудничества Евросоюза с Минском в рамках программы «Восточное партнёрство».