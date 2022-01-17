The Guardian сообщила о продолжении борьбы Назарбаева с Токаевым за власть

Борьба за власть в Казахстане продолжается. Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев жив и обсуждает с действующим главой республики Касым-Жомартом Токаевым перераспределение активов. Об этом The Guardian рассказал бывший западный чиновник, имеющий связи в Казахстане.

Моя лучшая информация на сегодняшний день заключается в том, что Назарбаев жив, и с Токаевым ведутся яростные переговоры о перераспределении активов, добычи и ренты, — сказал он.

В свою очередь экс-советник первого президента Казахстана Ермухамет Ертысбаев заявил, что Назарбаев в настоящее время всё ещё находится на родине, но уже очевидно, что его эпоха закончилась.

Ранее российский политолог Евгений Сатановский предположил, что Назарбаев мёртв и в стране началась борьба за власть. Именно этим фактом, по мнению учёного, обусловлено молчание казахских властей о судьбе бывшего главы государства. Он также добавил, что родственники Назарбаева один за другим уходят в отставку и уезжают из республики. К примеру, высоких постов в государственных компаниях уже лишились двое зятьёв первого президента Казахстана, а в Нур-Султане сняли таблички с его названием.

2 января в Казахстане начались массовые протесты из-за резкого повышения цен на газ. Вскоре они переросли в вооружённый мятеж с центром в Алма-Ате. В дальнейшем хаос перекинулся на другие города Казахстана, в частности в Жанаозене, Актау и Павлодаре. Во время столкновений в республике погибли 225 человек, более четырёх тысяч получили ранения. Среди полицейских и военных — 19 жертв, пострадали 3393 сотрудника силовых ведомств. Предварительная сумма ущерба от беспорядков и терактов только в бывшей столице Казахстана составила $260 млн.