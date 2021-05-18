Таджикистан запретил полёты двум авиакомпаниям из России

https://static.news.ru/photo/f454b050-b7d9-11eb-9562-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство Таджикистана приостановило разрешение на полёты двум российским авиакомпаниям — S7 Airlines и «Северный ветер». Запрет будет действовать до тех пор, пока фирмы не снизят стоимость билетов до установленного уровня. Об этом во вторник, 18 мая, сообщили представители Агентства гражданской авиации Таджикистана, передаёт РИА Новости.

Из аэропортов на территории Душанбе и Худжанда рейсы указанных авиакомпаний по проданным этими перевозчиками билетам не могут вылететь с 12 мая.

Полёты запрещены из-за завышенной цены на билеты, достигавшей 1200 долларов в российском направлении, тогда как наше агентство установило предельные цены на регулярные рейсы не более чем в 500 долларов в оба конца, — подчеркнули в Агентстве гражданской авиации.

Ранее сообщалось, что цены на авиабилеты могут снизиться к лету в связи с большим количеством поездок россиян на курорты. Такое мнение высказал ведущий эксперт Центра экономики транспорта ВШЭ Андрей Крамаренко. По словам эксперта, авиакомпании планируют получить в этом году более 90 самолётов, а их излишек и может стать поводом для снижения цен.

Поставка самолётов российскими авиакомпаниям произойдёт на фоне кризиса отрасли из-за коронавируса. Однако сами представители авиаперевозчиков считают, что сейчас не самое лучшее время для увеличения парка самолётов. Объём перевозок на докризисный уровень ещё не вышел и не выйдет в этом году, уверены авиаперевозчики.