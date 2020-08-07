Студентам из Казахстана временно закрыли въезд в Россию

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Студенты из Казахстана, которые учатся в российских вузах, пока не смогут въехать в РФ из-за пандемии коронавируса. В посольстве республики пообещали на следующей неделе сообщить о результате переговоров с российской стороной.

Посольство держит ситуацию на особом контроле и ведёт переговоры с российской стороной. Возможно, на следующей неделе будет получен ответ, — говорится в сообщении посольства Казахстана в РФ в Facebook.

В диппредставительстве попросили с пониманием отнестись к «возникшей форс-мажорной ситуации», сохранять спокойствие и не поддаваться панике, сославшись на то, что подобное сейчас происходит в большинстве стран мира.

В Казахстане на фоне ухудшения эпидемической ситуации с 5 июля ввели дополнительные карантинные ограничения, которые должны были действовать до 2 августа, но их продлили ещё на две недели.

Как писал NEWS.ru, Московский государственный университет рассматривает три возможности начать учебный год — в традиционном очном формате, смешанном и полностью дистанционном. Ректор МГУ Виктор Садовничий отметил, что до сих пор высказывался в пользу оптимистичного сценария (очного посещения) и таковой всё ещё рассматривается в качестве основного руководством учебного учреждения. При этом он добавил, что дистанционный формат может быть введён на весь первый семестр или на несколько месяцев первого семестра. Ректор выделил ещё одну проблему, стоящую перед МГУ — вопрос общежитий, так как в МГУ учатся студенты из разных регионов России и из других государств.