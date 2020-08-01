Статкевич назвал бредом обвинение в связи с задержанными россиянами

https://static.news.ru/photo/70392f42-d3e8-11ea-8b97-fa163e074e61_660.jpg Николай Статкевич Фото: nikolaj.statkevich/facebook.com

Находящийся под арестом белорусский оппозиционер Николай Статкевич опроверг заявление следствия о своей связи с задержанными в республике гражданами России.

Раньше они считали, что я владею телепортацией, так как обвиняли в том, чего я не делал, в месте, где я не был. Теперь они решили, что я владею ещё и телепатией, так как силою мысли проникаю в создание и организовываю заговор с Тихановским и вагнеровцами. Всё это бред сивого хитропричёсанного мерина, — приводит слова Статкевича в Facebook его жена Марина Адамович.

Ранее консул посольства РФ в Минске Кирилл Плетнёв заявил, что обвинения властей Белоруссии в сговоре задержанных граждан РФ с оппозиционными политиками Сергеем Тихановским и Николаем Статкевичем являются надуманной и недействительной позицией.

О задержании 33 боевиков иностранной ЧВК написали белорусские СМИ. Затем появилась информация о том, что они в ночь на 25 июля 2020 года заселились в одну из гостиниц Минска, а несколько дней спустя переехали в санаторий в Минском районе. Там отметили, что эти люди привлекали к себе внимание странным поведением — они не употребляли спиртного и не посещали увеселительных заведений.

В правоохранительных органах Белоруссии заявили, что задержанные являются гражданами РФ из ЧВК Вагнера. В республику они якобы прибыли для дестабилизации обстановки в период президентских выборов. Между тем в Следственном комитете республики сообщили, что бойцы российской ЧВК Вагнера были задержаны в рамках расследования дела блогера Сергея Тихановского, жена которого Светлана участвует в выборах президента страны. В отношении Тихановского и оппозиционного политика Николая Статкевича возбудили дело о приготовлениях к массовым беспорядкам. Сотрудники российской военной компании были задержаны именно в рамках расследования этого дела.

Как сообщил посол России в Минске Дмитрий Мезенцев, российские граждане, которых в Минске называют наёмниками ЧВК Вагнера, могли быть сотрудниками ЧОП, которое по контракту охраняет энергетические объекты за рубежом. Дипломат предположил, что они направлялись в третью страну и, опоздав на рейс из Минска, решили остановиться в санатории. По слова Мезенцева, каждый из приехавших россиян имел трудовой договор с одной из коммерческих фирм, которая зарегистрирована в Белоруссии. Он подчеркнул, что трактовка этого инцидента как попытка вмешательства в выборы президента Белоруссии помогает «недругам Союзного государства вносить разлад в братские отношения» между странами. Посол добавил, что российская сторона потребовала предоставить доступ сотрудников консульства к российским гражданам, соответствующая нота уже направлена в МИД Белоруссии, писал NEWS.ru.