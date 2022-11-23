Стало известно, кто станет новым генсеком ОДКБ Новым генсеком ОДКБ станет представитель Казахстана Тасмагамбетов

Фото: odkb-csto.org

Новым генсеком ОДКБ с 2023 года станет представитель Казахстана Имангали Тасмагамбетов, заявил в ходе саммита в Ереване премьер-министр Армении Никол Пашинян. Тасмагамбетов будет исполнять обязанности генсека три года, передает РИА Новости. Действующим главой ОДКБ является Станислав Зась.

Поскольку с начала 2023 года в ближайшие три года обязанности генсека ОДКБ будет исполнять представитель Казахстана Имангали Нургалиевич Тасмагамбетов, думаю, будет оправданно, если Касым-Жомарт Кемелевич представит нам его, если сочтет целесообразным, — сказал Пашинян.

Президент России Владимир Путин прибыл в Ереван для участия в очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

На встрече в Ереване участники рассмотрят ключевые направления взаимодействия в ОДКБ, актуальные международные и региональные проблемы. Заседание пройдет в узком и расширенном составах, также запланировано подписание итоговых документов.

Кроме этого, в этот день состоится отдельная встреча Путина и Пашиняна. Вдобавок представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что у главы государства «будет возможность переговорить» и с лидером Белоруссии Александром Лукашенко.