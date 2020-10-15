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Спикер парламента Киргизии отказался временно возглавить страну

08:48, 16 октября 2020
Канат Исаев Канат Исаев Фото: Скрин с видео Kyrgyztoday kg Кыргызстан бүгүн/facebook.com

Спикер киргизского парламента Канат Исаев отказался исполнять обязанности президента страны.

Об этом он заявил на внеочередном заседании парламента страны.

С учётом политической ситуации, а также того, что полномочия нынешнего созыва парламента истекают, я отказываюсь от исполнения обязанностей президента, — приводит его слова ТАСС.

После отказа спикера парламента временно возглавить страну исполнять обязанности президента Киргизии будет премьер-министр Садыр Жапаров.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в столице Киргизии в пятницу сняли режим ЧП.

Накануне президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что принял решение уйти в отставку. Это произошло на фоне акций протеста, которые охватили Бишкек после парламентских выборов, прошедших в республике 4 октября.

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