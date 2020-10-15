Спикер парламента Киргизии отказался временно возглавить страну

https://static.news.ru/photo/59cfdcb6-0f74-11eb-a5d5-fa163e074e61_660.jpgКанат ИсаевФото: Скрин с видео Kyrgyztoday kg Кыргызстан бүгүн/facebook.com
Спикер киргизского парламента Канат Исаев отказался исполнять обязанности президента страны.
Об этом он заявил на внеочередном заседании парламента страны.
С учётом политической ситуации, а также того, что полномочия нынешнего созыва парламента истекают, я отказываюсь от исполнения обязанностей президента, — приводит его слова ТАСС.
После отказа спикера парламента временно возглавить страну исполнять обязанности президента Киргизии будет премьер-министр Садыр Жапаров.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в столице Киргизии в пятницу сняли режим ЧП.
Накануне президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что принял решение уйти в отставку. Это произошло на фоне акций протеста, которые охватили Бишкек после парламентских выборов, прошедших в республике 4 октября.
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