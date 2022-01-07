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В НАТО призвали власти Казахстана соблюдать право граждан на мирный протест

15:45, 07 января 2022
В НАТО призвали власти Казахстана соблюдать право граждан на мирный протест Фото: t.me/shot_shot/Global Look Press
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В НАТО обеспокоены текущим положением дел в Казахстане и призывают все стороны прекратить насилие, написал в Twitter спецпредставитель генсека Североатлантического альянса по Южному Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина. От имени военно-политического объединения он призвал власти республики соблюдать право граждан на мирный протест.

НАТО разделяет серьёзную обеспокоенность ситуацией в Казахстане, включая сообщения о жертвах. Мы призываем все стороны проявлять сдержанность, воздерживаться от насилия и начать диалог. Власти должны уважать международные обязательства в области прав человека, включая право на мирный протест, — написал Коломина.

Ранее сообщалось, что 7 января силовики Казахстана задержали в ходе беспорядков 3811 человек, 26 граждан были убиты, ещё 26 — ранены. Число погибших силовиков увеличилось до 18, пострадали более 740 сотрудников силовых структур.

Массовые протесты вспыхнули в республике в первые дни 2022 года, когда жители городов нефтедобывающего региона на западе страны Жанаозен и Актау выступили против двукратного увеличения цен на сжиженный газ. Затем протесты перекинулись на другие города.

В Казахстане был введён режим чрезвычайного положения, президент принял отставку правительства. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в Казахстан после соответствующего обращения президента страны Касым-Жомарта Токаева.

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