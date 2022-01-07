В НАТО призвали власти Казахстана соблюдать право граждан на мирный протест

В НАТО обеспокоены текущим положением дел в Казахстане и призывают все стороны прекратить насилие, написал в Twitter спецпредставитель генсека Североатлантического альянса по Южному Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина. От имени военно-политического объединения он призвал власти республики соблюдать право граждан на мирный протест.

НАТО разделяет серьёзную обеспокоенность ситуацией в Казахстане, включая сообщения о жертвах. Мы призываем все стороны проявлять сдержанность, воздерживаться от насилия и начать диалог. Власти должны уважать международные обязательства в области прав человека, включая право на мирный протест, — написал Коломина.

#NATO shares the serious concern over the situation in Kazakhstan, including reports of casualties. We call on all parties to exercise restraint, refrain from violence, and pursue dialogue. Authorities must respect international HRights obligations, incl right to peaceful protest pic.twitter.com/3HrfYrybT3 — Javier Colomina (@JavierColominaP) January 7, 2022

Ранее сообщалось, что 7 января силовики Казахстана задержали в ходе беспорядков 3811 человек, 26 граждан были убиты, ещё 26 — ранены. Число погибших силовиков увеличилось до 18, пострадали более 740 сотрудников силовых структур.

Массовые протесты вспыхнули в республике в первые дни 2022 года, когда жители городов нефтедобывающего региона на западе страны Жанаозен и Актау выступили против двукратного увеличения цен на сжиженный газ. Затем протесты перекинулись на другие города.

В Казахстане был введён режим чрезвычайного положения, президент принял отставку правительства. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в Казахстан после соответствующего обращения президента страны Касым-Жомарта Токаева.