Соратница Тихановской прибыла на митинг оппозиции в Минск

https://static.news.ru/photo/8651b4cc-dfcb-11ea-b3ee-fa163e074e61_660.jpgМария КолесниковаФото: Виктор Толочко/РИА Новости
Соратница кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Мария Колесникова прибыла на многотысячную акцию протеста в Минске.
На акцию возле стелы «Минск — город-герой» собрались сторонники оппозиции с красно-белыми шарами и флагами. Участники с требуют перемен в стране, отставки президента Александра Лукашенко и освобождения задержанных протестантов.
Это грандиозно! Белорусский народ — невероятный! Он демонстрирует, что по праву относится к числу европейских народов, — прокомментировала Колесникова происходящее ТАСС.
Она также отметила, что несмотря на то, что Лукашенко не намерен уходить в отставку, он уже им уже не оппонент.
В штабе Светланы Тихановской объявили о готовности обсуждать с белорусскими властями условия ухода президента со своего поста.
Ранее в воскресенье на площади Независимости в Минске также прошёл первый митинг сторонников главы государства с момента проведения в стране президентских выборов и начала протестных акций оппозиции. У Дома правительства собрались несколько тысяч человек. Людей свозили на мероприятия на автобусах. Выступая на митинге в свою поддержку Лукашенко заявил, что не позволит «отдать страну», даже если будет мёртвым.По его словам, жители построили «страну-красавицу», несмотря на все сложности, писал NEWS.ru.
Протесты в Белоруссии начались 9 августа. Тысячи людей вышли на улицы, считая, что итоги выборов главы государства, согласно которым победил вновь Лукашенко, сфальсифицированы. Первоначально демонстрации сопровождались столкновениями с силовиками, в которых пострадали десятки человек. Позднее обстановка стала более спокойной.