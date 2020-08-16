Соратница Тихановской прибыла на митинг оппозиции в Минск

https://static.news.ru/photo/8651b4cc-dfcb-11ea-b3ee-fa163e074e61_660.jpg Мария Колесникова Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Соратница кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Мария Колесникова прибыла на многотысячную акцию протеста в Минске.

На акцию возле стелы «Минск — город-герой» собрались сторонники оппозиции с красно-белыми шарами и флагами. Участники с требуют перемен в стране, отставки президента Александра Лукашенко и освобождения задержанных протестантов.

Это грандиозно! Белорусский народ — невероятный! Он демонстрирует, что по праву относится к числу европейских народов, — прокомментировала Колесникова происходящее ТАСС.

Она также отметила, что несмотря на то, что Лукашенко не намерен уходить в отставку, он уже им уже не оппонент.

В штабе Светланы Тихановской объявили о готовности обсуждать с белорусскими властями условия ухода президента со своего поста.

Ранее в воскресенье на площади Независимости в Минске также прошёл первый митинг сторонников главы государства с момента проведения в стране президентских выборов и начала протестных акций оппозиции. У Дома правительства собрались несколько тысяч человек. Людей свозили на мероприятия на автобусах. Выступая на митинге в свою поддержку Лукашенко заявил, что не позволит «отдать страну», даже если будет мёртвым.По его словам, жители построили «страну-красавицу», несмотря на все сложности, писал NEWS.ru.

Протесты в Белоруссии начались 9 августа. Тысячи людей вышли на улицы, считая, что итоги выборов главы государства, согласно которым победил вновь Лукашенко, сфальсифицированы. Первоначально демонстрации сопровождались столкновениями с силовиками, в которых пострадали десятки человек. Позднее обстановка стала более спокойной.