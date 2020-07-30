Соперница Лукашенко собрала в Минске многотысячный митинг

https://static.news.ru/photo/8fbb4224-d2df-11ea-9659-fa163e074e61_660.jpg Светлана Тихановская Фото: stranadlyazhizni/instagram.com

Предвыборный митинг-концерт в поддержку кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской собрал в Минске рекордное количество белорусов. В столичный парк Дружбы народов, где 30 июля проходило мероприятие, пришли не менее 63 тыс. человек.

Такие данные приводит правозащитный центр «Весна». На митинге люди держали в руках и нынешние красно-зелёные государственные флаги Белоруссии, и исторические бело-красно-белые.

Нам не нужны революции, нам не нужны боевики, мы хотим перемен мирным путём, — заявила Тихановская с трибуны.

Она обратилась к военным, призвав их не видеть преступников в белорусах, «которые хотят альтернативных кандидатов».

Во время мероприятия фиксировались большие проблемы с мобильной связью. Выбирать президента в Белоруссии будут 9 августа.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Светлана Тихановская заявила: она считает ситуацию с задержанием бойцов российского ЧВК Вагнера и указанием на их связь с её мужем, блогером Сергеем Тихановским, «очень-очень страшной». С таким заявлением она выступила на митинге в Минске. Её выступление сопровождалось одобрительными возгласами участников мероприятия.