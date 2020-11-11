СНБ Армении арестовала бывшего вице-спикера Национального собрания

https://static.news.ru/photo/f0966a4c-245b-11eb-a13b-fa163e074e61_660.jpg Фото: sns.am/facebook.com

Служба национальной безопасности Армении арестовала бывшего вице-спикера парламента Эдуарда Шармазанова. Он обвиняется в организации несанкционированного собрания.

СНБ приняла решение отправить под предварительный арест [на 72 часа] Эдуарда Шармазанова. Его обвинили в организации незаконного собрания, — цитирует ТАСС помощника Шармазанова Гегама Петросяна.

Как писал NEWS.ru, армянские СМИ ранее сообщили, что глава Службы национальной безопасности Армен Абазян госпитализирован с сердечным приступом. Он приступил к своим обязанностям только 8 ноября после отставки Микаела Амбарцумяна, покинувшего свой пост по предложению премьер-министра Никола Пашиняна.

Ранее в столице Армении Ереване прошёл митинг оппозиции. Демонстранты недовольны соглашением по Нагорному Карабаху, которое премьер-министр страны Никол Пашинян подписал совместно с президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым 10 ноября.