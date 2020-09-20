Силуанов: России было выгодно предоставить Белоруссии кредит

https://static.news.ru/photo/c2b82aec-fb35-11ea-925e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что кредит, который Москва предоставила Минску, выгоден и России. Благодаря этому, по его словам, будут обеспечены расчёты перед российскими поставщиками.

Мы слышим, что некоторые говорят, зачем в сложной для России ситуации давать ещё кредиты зарубежным странам. В данном случае это наш очень близкий торговый, экономический партнёр. Это и заказы для наших предприятий, это занятость на наших предприятиях, — сказал Силуанов в эфире «Россия 1».

В Белоруссии уже больше месяца продолжаются акции протеста против, как считают их участники, нечестно выигравшего президентские выборы Александра Лукашенко. Люди требуют его отставки, новых выборов и прекращения произвола силовиков.

14 сентября в ходе переговоров между главами РФ и Белоруссии в Сочи Путин заявил, что Россия предоставит Белоруссии госкредит «в этот сложный момент». Лукашенко поблагодарил коллегу за поддержку и заявил, что «друг познаётся в беде, это нам урок, всем постсоветским республикам». Спикер Кремля Дмитрий Песков отмечал, что часть нового кредита пойдёт на рефинансирование прежних долгов, часть — новые средства.

Ранее сообщалось о намерении Минска рефинансировать обязательства перед Москвой в 2021 году в размере $600 млн. В этом году Белоруссия уже выплатила России $428,9 млн, писал NEWS.ru.