Силовики взяли под контроль Старый город в Минске

https://static.news.ru/photo/dd85218a-da93-11ea-a633-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter

Силовики Белоруссии взяли под контроль район Старого города в Минске.

Сообщается, что белорусские силовики вытеснили из района основную часть участников акций протеста. Сейчас из района автомобили скорой помощи вывозят раненых (и протестующих, и сотрудников правоохранительных органов), а автозаки вывозят задержанных участников акций, сообщает ТАСС.

Наряды ОМОНа проводят зачистку соседних с районом территорий, массово задерживают самых активных участников акций.

На проспекте Независимости участники акции требуют «Перемен!», они перекрыли автомобильное движение. Однако на части проспекта Машерова и проспекта Победителей уже свободное дорожное движение.

Как сообщает агентство, большая часть силовиков и спецтехники сосредоточены в районе стелы «Минск — город-герой». По приблизительным подсчётам, там участвуют в акциях несколько тысяч человек. Силовики применяют светошумовые гранаты.

Также сообщается о стычках силовиков и протестующих на улице Городской Вал в историческом центре Минска. Здесь тоже происходят взрывы светошумовых гранат. Протестующие кидают в силовиков элементы дорожного ограждения.

Как писал NEWS.ru ранее, на проспекте Машерова ОМОН продолжает теснить протестующих, используя светошумовые гранаты, слезоточивый газ и водомёты. Пострадавших силовиков и митингующих увозят на машинах скорой помощи. Большая группа протестующих движется по проспекту Независимости от Октябрьской площади к площади Победы, также по всему городу перемещаются небольшие группы людей.