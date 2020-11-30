Силовики в Минске преградили дорогу маршу пенсионеров

https://static.news.ru/photo/8ddf0dee-3303-11eb-84c1-fa163e074e61_660.jpg Фото: EPA/TASS

Белорусские силовики перекрыли дорогу традиционному шествию пенсионеров в Минске. Протестующие были вынуждены изменить маршрут.

Протестные акции пенсионеров проходят в белорусской столице по понедельникам. Её участники собираются на площади Независимости у Дома правительства, откуда идут по одноимённому проспекту через Октябрьскую площадь и до площади Якуба Коласа.

30 ноября силовики преградили протестующим путь у гостиницы «Минск». Участники шествия, численность которых составила несколько сотен человек, были вынуждены свернуть на улицу Володарского, сообщает РИА Новости.

Неделей ранее пенсионеров также заставили отказаться от привычного маршрута. Тогда их заблокировали у Белгосцирка. В результате участникам акции пришлось разделиться, некоторые из них были задержаны.

Протесты в Белоруссии проходят с начала августа. Поводом для них послужили официальные итоги президентских выборов, согласно которым в очередной раз победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Протестующие уверены, что результаты выборов сфальсифицированы, по их мнению, выиграла борьбу за пост президента Светлана Тихановская.

Ранее NEWS.ru писал, что 29 ноября в ходе протестов были задержаны 313 человек. В МВД республики отметили, что протестная активность снижается. Однако по-прежнему фиксируются нарушения законодательства о массовых мероприятиях. Силовики вынуждены задерживать агрессивно настроенных участников акций, в том числе с применением спецсредств.