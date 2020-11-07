Силовики стягиваются в центр Минска в связи с новой акцией оппозиции

https://static.news.ru/photo/57d42ac0-2194-11eb-83a3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

В центр белорусской столицы прибывают подразделения силовиков и спецтехника в связи с акцией «Марш народовластия», которую оппозиция запланировала на 8 ноября.

Стражи порядка сосредотачиваются на главных площадях Минска, в районе Дворца Независимости, где находится резиденция главы государства Александра Лукашенко.

Помимо столицы, оппозиция намерена провести протестные акции в ряде других городов Белоруссии, сообщает ТАСС.

Протесты в Белоруссии продолжаются с начала августа, когда в стране прошли президентские выборы. Согласно официальным данным, победил на них в очередной раз Лукашенко. Однако протестующие считают итоги голосования сфальсифицированными. По их мнению, выборы выиграла Светлана Тихановская.

Как писал NEWS.ru, 7 ноября белорусские силовики задержали свыше 30 участников акции «Марш медиков» и женского шествия «Цветочный демарш справедливости».