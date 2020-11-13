Санду увеличила отрыв от Додона на президентских выборах в Молдавии

https://static.news.ru/photo/49984aa0-2792-11eb-abfb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Katerina Sulova/Global Look Press

Глава проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду набирает, по результатам обработки более 96,45% протоколов, 53,3% голосов.

У действующего президента республики Игоря Додона — 46,6%, следует из данных Центральной избирательной комиссии Молдавии.

После обработки 80% протоколов, у Додона было 48,27%, у Санду — 51,73%. В соответствии с законодательством Молдавии, победит кандидат, набравший более половины голосов. Ранее Додон заявил в ходе брифинга, что с большим отрывом опережает конкурента на голосовании на территории страны.

Второй тур президентских выборов прошёл 15 ноября. Все избирательные участки закрыты с 22:00 мск.

Прошедшие выборы соответствуют международным требованиям, сообщил находящийся в Кишинёве сенатор Владимир Круглый. Он прибыл в молдавскую столицу в составе делегации представителей Совфеда для наблюдения за вторым туром голосования, писал NEWS.ru.