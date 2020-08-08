Самолёт Лукашенко вылетел в Турцию

https://static.news.ru/photo/509db2b8-da6c-11ea-be0a-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.by

Самолёт президента Белоруссии Александра Лукашенко вылетел из Минска. Конечным пунктом его маршрута обозначена Турция.

Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на данные сайта PlaneFinder, точкой прибытия президентского борта Bombardier Challenger 850 EW-301PJ обозначена Турция.

Отмечается, что ранее сообщалось, что самолёт был подготовлен к полёту заранее. Так, экипаж лайнера мобилизован, пилоты ночевали в аэропорту. При этом возле аэропорта в Минске саперы проверили все прилегающие путепроводы. Такие меры применяются при полётах первого лица, заявил Telegram-канал NEXTA.

По состоянию на ноябрь 2018 года, в авиационном парке Лукашенко было три самолёта. Кроме указанного выше Bombardier Challenger 850, за президентом числились ещё американский Boeing 737-800/BBJ2 EW-001PA, Як-40 EW-88187, а также вертолет Ми-8 EW-25049.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. Кандидатами на пост президента зарегистрированы пять человек, включая действующего главу страны Александра Лукашенко. Уже к полудню выборы были признаны состоявшимися, явка избирателей с учётом досрочного голосования превысила 54%.

Как писал NEWS.ru, после закрытия участков 9 августа провластный Белорусский комитет молодежных организаций озвучил вполне предсказуемые с его стороны данные экзитполов. Согласно им, за Лукашенко проголосовало 79,7% избирателей. Оппозиционные Telegram-каналы, ссылаясь на свои источники, так же ожидаемо отдают победу Светлане Тихановской — причём тоже с показателями более 70%.