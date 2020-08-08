Самолёт Лукашенко вылетел в Турцию

Самолёт президента Белоруссии Александра Лукашенко вылетел из Минска. Конечным пунктом его маршрута обозначена Турция.
Как
Отмечается, что ранее сообщалось, что самолёт был подготовлен к полёту заранее. Так, экипаж лайнера мобилизован, пилоты ночевали в аэропорту. При этом возле аэропорта в Минске саперы проверили все прилегающие путепроводы. Такие меры применяются при полётах первого лица, заявил Telegram-канал NEXTA.
По состоянию на ноябрь 2018 года, в авиационном парке Лукашенко было три самолёта. Кроме указанного выше Bombardier Challenger 850, за президентом числились ещё американский Boeing 737-800/BBJ2 EW-001PA, Як-40 EW-88187, а также вертолет Ми-8 EW-25049.
9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. Кандидатами на пост президента зарегистрированы пять человек, включая действующего главу страны Александра Лукашенко. Уже к полудню выборы были признаны состоявшимися, явка избирателей с учётом досрочного голосования превысила 54%.
Как писал NEWS.ru, после закрытия участков 9 августа провластный Белорусский комитет молодежных организаций озвучил вполне предсказуемые с его стороны данные экзитполов. Согласно им, за Лукашенко проголосовало 79,7% избирателей. Оппозиционные Telegram-каналы, ссылаясь на свои источники, так же ожидаемо отдают победу Светлане Тихановской — причём тоже с показателями более 70%.
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