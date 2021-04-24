Россиянин несколько часов отстреливался от полиции в Казахстане

В Алма-Ате вооружённый охотничьим ружьём мужчина несколько часов не сдавался полиции, после чего покончил с собой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу местного МВД.
По некоторым данным, у погибшего ранее случился конфликт с охранником жилого комплекса, где он проживал. В результате конфликта мужчина выстрелил оппоненту в ногу, после чего, испугавшись последствий, забаррикадировался в своей квартире и несколько часов отстреливался от прибывших на место полицейских.
После неудачных попыток провести переговоры специальный отряд полиции предпринял попытку штурма квартиры, однако засевший стрелок не пожелал сдаваться и покончил с собой.
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