Россиянин несколько часов отстреливался от полиции в Казахстане

https://static.news.ru/photo/b9aab292-a587-11eb-83a1-96000091f725_660.jpg Фото: Pavelmikheyev/Xinhua/GLOBAL LOOK PRESS

В Алма-Ате вооружённый охотничьим ружьём мужчина несколько часов не сдавался полиции, после чего покончил с собой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу местного МВД.

По некоторым данным, у погибшего ранее случился конфликт с охранником жилого комплекса, где он проживал. В результате конфликта мужчина выстрелил оппоненту в ногу, после чего, испугавшись последствий, забаррикадировался в своей квартире и несколько часов отстреливался от прибывших на место полицейских.

После неудачных попыток провести переговоры специальный отряд полиции предпринял попытку штурма квартиры, однако засевший стрелок не пожелал сдаваться и покончил с собой.

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