Россия спокойно отнеслась к военным учениям Азербайджана

https://static.news.ru/photo/155065bc-831c-11eb-a44a-96000091f725_660.jpg Фото: Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi/facebook.com

Оперативно-тактические учения Вооружённых сил Азербайджана, которые намечены на период с 15 по 18 марта, не создают никаких рисков для стабильности и безопасности в регионе. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она подчеркнула, что военные манёвры носят плановый характер.

По имеющимся у нас данным, упомянутые учения <...> направлены на совершенствование боевой подготовки войск, — цитирует Захарову ТАСС.

Представитель внешнеполитического ведомства отметила, что обычно военные учения проводятся всеми государствами Южного Кавказа. Это происходит на регулярной основе, а вся необходимая информация заблаговременно доводится до заинтересованных сторон.

По данным пресс-службы Минобороны Азербайджана, в предстоящих учениях примут участие 10 тысяч военнослужащих.

Ранее МИД Азербайджана обвинил Армению в размещении военного контингента в Нагорном Карабахе. По заявлению ведомства, это противоречит положениям трёхстороннего соглашения, подписанного 10 ноября 2020 года, о прекращении боевых действий в регионе.