Россия разрешила ввоз томатов ещё с 15 предприятий Азербайджана

Россельхознадзор разрешил с 1 января 2021 года ввоз в РФ томатов ещё с 15 азербайджанских предприятий.
Ввоз разрешён для компаний, расположенных в районах, где в 2020 году не были зафиксированы выявления южноамериканской томатной моли,
По результатам состоявшихся переговоров, в соответствии с представленной информацией и под гарантии компетентного ведомства Азербайджанской Республики, Россельхознадзор счёл возможным разрешить с 1 января 2021 года ввоз в Россию томатов с 15 азербайджанских предприятий, расположенных в районах, где в 2020 году не были зафиксированы выявления южноамериканской томатной моли, — отмечается в сообщении.
Ранее Россия разрешила ввоз томатов с 12 азербайджанских предприятий. Об этом сообщил замруководителя Россельхознадзора Антон Кармазин. По его словам, ограничения отменяются по результатам рассмотрения письма Агентства пищевой безопасности Азербайджана и под гарантии данного ведомства.
Россельхознадзор с 10 декабря ограничил ввоз яблок и томатов из Азербайджана в связи с обнаружением в этих продуктах восточной плодожорки и южноамериканской томатной моли. Это связано с тем, что азербайджанская сторона продолжает завозить продукцию с вредителями. В их число входят томатная моль и восточная плодожорка, писал NEWS.ru.