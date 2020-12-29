Россия разрешила ввоз томатов ещё с 15 предприятий Азербайджана

https://static.news.ru/photo/7a46fda6-49ff-11eb-a90f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россельхознадзор разрешил с 1 января 2021 года ввоз в РФ томатов ещё с 15 азербайджанских предприятий.

Ввоз разрешён для компаний, расположенных в районах, где в 2020 году не были зафиксированы выявления южноамериканской томатной моли, говорится на сайте ведомства.

По результатам состоявшихся переговоров, в соответствии с представленной информацией и под гарантии компетентного ведомства Азербайджанской Республики, Россельхознадзор счёл возможным разрешить с 1 января 2021 года ввоз в Россию томатов с 15 азербайджанских предприятий, расположенных в районах, где в 2020 году не были зафиксированы выявления южноамериканской томатной моли, — отмечается в сообщении.

Ранее Россия разрешила ввоз томатов с 12 азербайджанских предприятий. Об этом сообщил замруководителя Россельхознадзора Антон Кармазин. По его словам, ограничения отменяются по результатам рассмотрения письма Агентства пищевой безопасности Азербайджана и под гарантии данного ведомства.

Россельхознадзор с 10 декабря ограничил ввоз яблок и томатов из Азербайджана в связи с обнаружением в этих продуктах восточной плодожорки и южноамериканской томатной моли. Это связано с тем, что азербайджанская сторона продолжает завозить продукцию с вредителями. В их число входят томатная моль и восточная плодожорка, писал NEWS.ru.