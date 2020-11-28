Россия отправила состав с грузом для миротворцев в Карабах

В рамках деятельности по обеспечению миротворцев в Нагорном Карабахе Россия направила в регион по железной дороге состав с техникой и оборудованием. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Азербайджана.
Проводится соответствующая деятельность по обеспечению российского миротворческого контингента, размещённого в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана. Военнослужащие, автомобильная и специальная техника, в том числе другие средства материально-технического обеспечения, прибывшие 28 ноября по железной дороге в нашу страну из России, прошли в соответствующем порядке пограничный и таможенный контроль, — приводит РИА Новости выдержку из сообщения.
В ведомстве уточнили, что поставка осуществляется в соответствии с протоколом, подписанным между Россией и Азербайджаном. Груз был доставлен в Барду по железнодорожному маршруту Ялама — Баку — Евлах — Барда. Из Барды он был переправлен в Степанакерт.
Ка сообщал NEWS.ru, более 60 военных медиков военно-транспортными самолётами Ил-76 доставили в Ереван из Хабаровска. Затем специалисты отправились в Степанакерт в составе колонны техники. Их сопровождали колонны военной полиции и российского миротворческого контингента.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян в ночь на 10 ноября приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах. Соблюдение режима прекращения огня будут контролировать российские миротворцы.
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